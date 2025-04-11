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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye saldırıları İstanbul'da tekbirlerle protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, İstanbul genelinde tekbirlerle protesto edildi.

Ekip  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
İsrail'in Gazze'ye saldırıları İstanbul'da tekbirlerle protesto edildi Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

İstanbul

Filistin Alimler Birliğinin "Tekbir Cuması" çağrısı üzerine vatandaşlar, eş zamanlı olarak kentin farklı noktalarında toplandı.

Vatandaşlar, İsrail'in saldırılarını hep birlikte tekbir getirerek protesto etti.

Eyüpsultan, Başakşehir, Ümraniye, Üsküdar, Sultanbeyli, Kartal, Pendik ve Tuzla'da toplanan vatandaşlara, yoldan geçen araçlar korna çalarak, yayalar ise tekbirlere eşlik ederek destek verdi.

Protestolara, Peygamber Sevdalıları Vakfının aralarında bulunduğu bazı sivil toplum kuruluşları da katıldı.

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İsrail'in Gazze'ye saldırıları İstanbul'da tekbirlerle protesto edildi
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