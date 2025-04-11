İsrail'in Gazze'ye saldırıları İstanbul'da tekbirlerle protesto edildi
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, İstanbul genelinde tekbirlerle protesto edildi.
İstanbul
Filistin Alimler Birliğinin "Tekbir Cuması" çağrısı üzerine vatandaşlar, eş zamanlı olarak kentin farklı noktalarında toplandı.
Vatandaşlar, İsrail'in saldırılarını hep birlikte tekbir getirerek protesto etti.
Eyüpsultan, Başakşehir, Ümraniye, Üsküdar, Sultanbeyli, Kartal, Pendik ve Tuzla'da toplanan vatandaşlara, yoldan geçen araçlar korna çalarak, yayalar ise tekbirlere eşlik ederek destek verdi.
Protestolara, Peygamber Sevdalıları Vakfının aralarında bulunduğu bazı sivil toplum kuruluşları da katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.