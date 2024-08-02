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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye gece boyu sürdürdüğü saldırılarında ölenler ve yaralananlar oldu

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece boyu düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

Muhammed Emin Canik  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
İsrail'in Gazze'ye gece boyu sürdürdüğü saldırılarında ölenler ve yaralananlar oldu

İstanbul

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin güneyinde 8. Cadde ile Sabra Mahallesi çevresini bombaladı. Kentteki Ebu Iyde Kavşağı civarının bombalanması nedeniyle tarım arazisinde yangın çıktı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki "Ard el-Mufti" bölgesinde İsrail ordusu "Saad" ailesine ait evi hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, İsrail ordusunun "el-Ağa" ailesine ait evi bombalaması sonucu Filistinli bir kadın öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus'un doğusundaki Maan bölgesinde, İsrail savaş uçakları "Ebu Cezer" ailesine ait evi hedef alması sonucu 7 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusuna ait topçu birlikleri, Gazze'nin kuzeyi ile Nusayrat Kampı'nın kuzey kesimlerinin yanı sıra Gazze'nin güneyindeki Refah'ın batısı ile Han Yunus'un doğusundaki Absan el-Kebira'yı hedef aldı.

İsrail ordusunun, Gazze kentinde "Ebu Haşim" ailesine ait evi hedef alması sonucu 4 Filistinlinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
Gazze'nin Zeytun Mahallesinde İsrail ordusunun "es-Sevafiri" ailesine ait evi hedef alması sonucu bir kız çocuğu hayatını kaybetmiş, 4'ü de yaralanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 480 Filistinli öldü, 91 bin 128 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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