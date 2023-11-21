İsrail'in Gazze'deki çocuk katliamları protesto edildi
Filistin İnisiyatifi, İstanbul ve Gaziantep'te İsrail'in Gazze'de katlettiği çocuklara dikkati çekmek için "Filistinli Çocuklar İçin Yürü" sloganıyla eylem düzenledi.
Istanbul/Gaziantep
Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi önünde bir araya gelen grup üyeleri, "Filistinli Çocuklar İçin Yürü" çağrısıyla 3. Ahmet Çeşmesi önüne 500'e yakın çocuk ayakkabısı bıraktı.
Ayakkabıların yanına, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu hayatlarını kaybeden çocuklardan bazılarının fotoğrafları ile "İsrail her saatte 5 çocuğu öldürüyor" yazılı döviz konuldu.
Eylemin düzenlendiği alanda, İngilizce ve Türkçe "Filistinli çocukların ömrü bu kadarını yürümeye yetti. Çünkü işgalci İsrail onları katletti. Yolun bundan sonrasını onlar için sen yürü" yazılarının bulunduğu kağıtlar yerlere yapıştırıldı.
"Lütfen bu çocuklar için herkes bir şey yapsın"
Filistin İnisiyatifi Sözcüsü Tülay Gökçimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, canlı yayınlarda artık katliamları izlemek istemeyen her meslekten insanın bir araya geldiğini ve organize şekilde Türkiye'nin her yerinde eylemler düzenlediklerini söyledi.
Üsküdar'daki eylemde İsrail'in katlettiği çocukları temsilen 500'e yakın 0-5 yaş arası çocuk ayakkabı getirdiklerini belirten Gökçimen, "Aslında çocuklarımızın katledildiği sayıda ayakkabı getirecek olsaydık Üsküdar Meydanı'nın ayakkabı ile dolması gerekirdi. O kadar çok çocuğumuz öldürüldü maalesef. Biz bu ölümlerin, bu katliamların normalleştirilmemesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Bugün de insanların işe, okula giderken karşılarına çıkacakları bu platformu hazırladıklarını anlatan Gökçimen, şöyle devam etti:
"Bu bir yürüyüş yolu, gördüğünüz gibi ayakkabılardan yürüyüş yolu yaptık. Bu yürüyüş yolunun sonunda şunu diyoruz; 'Gazzeli çocukların ömrü bu yolu buraya kadar yürümeye yetti, çünkü işgalci ve katil İsrail onları katletti. Yolun bundan sonrasını onlar için sen yürü.' Yürümekten kastımız ayağa kalk. Oturanlar ayağa kalksın, ayakta olanlar koşsun ve lütfen bu çocuklar için herkes bir şey yapsın."
Eylem, saat 23.30'a kadar devam edecek.
Gaziantep
Filistin İnisiyatifi Platformunca Balıklı Parkı'nda "Filistinli Çocuklar İçin Yürü" etkinliği düzenlendi.
İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden çocukları unutturmamak için gerçekleştirilen etkinlikte, 150 çift ayakkabı yere dizildi.
Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda bazı vatandaşların ağladığı görüldü.
Platform adına konuşan Mehmet Kaplan, işgalci İsrail'in çocukları ve bebekleri katletmeye devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:
"O çocuklar, ayakkabılarını eskitemedi. O çocuklar okula koşa koşa gidemedi, sokak arasında futbol ya da seksek oynayamadı. Çünkü ömürleri yetmedi, işgalci İsrail onları katletti. Kardeşlerimizin atamadığı adımlardan mesulüz. Onların atamadığı adımları biz atacağız. Onların çıkaramadığı ses biz olacağız. Hep kurdukları 'özgür Filistin' hayali için var gücümüzle çalışacağız. Yolun bundan sonrasını onlar için biz yürüyeceğiz. Filistin İnisiyatifi olarak, işgalci İsrail soykırıma son verene dek faaliyetlerimize devam edeceğimizi ve her an her yerde Filistin'i hatırlatacağımızı bildiriyoruz."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.