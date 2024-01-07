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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

İsrail saldırısında yaralanan 3 yaşındaki kız çocuğunun korkudan titrediği anlar kameralara yansıdı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimine düzenlediği saldırıda annesiyle yaralanan 3 yaşındaki kız çocuğu İman Bilal el-Batş, tedavi için getirildiği hastanede de korkudan titremeye devam etti.

Mustafa Deveci  | 07.01.2024 - Güncelleme : 07.01.2024
İsrail saldırısında yaralanan 3 yaşındaki kız çocuğunun korkudan titrediği anlar kameralara yansıdı Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Ankara

Uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail ordusu, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'nin hemen her bölgesini hedef alan İsrail saldırıları, bugünlerde orta kesim ve güneydeki Han Yunus'ta yoğunlaşmış durumda.

İsrail güçlerinin gece ve sabah erken saatlerde düzenlediği saldırılarda hedef aldığı orta kesimde yer alan Deyr el-Belah'ta çok sayıda Filistinli öldürüldü ve yaralandı.

Kuzeydeki saldırılardan kaçan aile orta kesimde hedef oldu

Saldırıda 3 yaşındaki İman ve annesi Renin Muhammed Siyam da yaralandı.

İman ve ailesi, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki evlerini terk ederek orta kesimde yer alan Deyr el-Belah'ta bir yakınlarının evine sığındı.

İsrail, İman ve ailesinin sığındığı evi gece saatlerinde hedef aldı. Saldırıda evde bulunan 8 Filistinli öldürüldü.

İman ve annesinin de aralarında bulunduğu 15 kişi yaralandı. Vurulan evin enkazı altında çok sayıda da Filistinli bulunuyor.

Korkudan titredi

Saldırıda başından yaralanan İman ile annesi, bölgedeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İman'ın getirildiği hastanede yoğun şekilde titrediği görülüyor.

Yürek dağlayan videoda, yüzü kan içinde olan ve başından ciddi şekilde yaralanan İman, tedavi sırasında sık sık "Anne" diye sesleniyor.

İman'ın yaşadığı durum, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çocukların yaşadığı acıları gözler önüne seriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 22 bin 722 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

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