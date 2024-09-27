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İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'dan ayrılan yabancı uyruklular gemiyle Mersin'e geldi

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'daki yabancı uyruklu 362 kişi, deniz yoluyla Mersin'in Silifke ilçesine getirildi.

Murat Pancar  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'dan ayrılan yabancı uyruklular gemiyle Mersin'e geldi Fotoğraf: Murat Pancar/AA

Mersin

Saldırılar nedeniyle Lübnan'dan ayrılmak isteyen çoğu Avrupa ülkelerinin vatandaşı yabancı uyruklular, uçuşların askıya alınması nedeniyle deniz yoluyla ülkeyi terk etme kararı aldı.

Lübnan'ın Tripoli Limanı'ndan hareket eden "Dada Star" isimli gemi, 362 yolcusuyla Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na geldi.

Limana yanaşan gemiden inen ve burada işlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, minibüslerle ilçeden ayrıldı.

Yabancı uyruklular, Türkiye'deki farklı havaalanlarından ülkelerine gönderilecek.

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İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'dan ayrılan yabancı uyruklular gemiyle Mersin'e geldi

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