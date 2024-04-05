İsrail istihbarat unsurlarına bilgi aktardığı tespit edilen 8 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail istihbarat unsurlarına bilgi aktardığı tespit edilen 8 şüphelinin "Köstebek-3 Operasyonu"nda gözaltına alındığını, bunlardan 2'sinin tutuklandığını bildirdi.
Ankara
Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce casusluk faaliyetlerine yönelik çalışma yürütüldüğünü belirtti.
İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye’de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve İsrail İstihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktaran şahıslara yönelik düzenlenen “KÖSTEBEK-3” operasyonunda 8️⃣ şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 5, 2024
Şüphelilerden;
📌2️⃣’si… pic.twitter.com/bkCSNc7mxh
Bazı şüphelilerin İsrail istihbarat unsurları ile görüşmeler gerçekleştirdiklerinin ve istihbarat servisinin hedefinde bulunan Türkiye'deki kişi ve şirketler hakkında derledikleri bilgileri İsrail istihbarat unsurlarına aktardıklarının belirlendiğini bildiren Yerlikaya, bu casusluk faaliyetlerini gerçekleştirenlere yönelik düzenlenen Köstebek-3 Operasyonu'nda 8 kişinin yakalandığını aktardı.
Gözaltına alınanlardan 2'sinin tutuklandığını, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyuran Yerlikaya, "Ülkemiz sınırları içinde milli birlik ve beraberliğimize karşı yürütülmek istenen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz. Takipteyiz." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını, MİT mensuplarını ve polisi tebrik etti.
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