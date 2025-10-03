İsrail gizli servisi MOSSAD'a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek, MİT operasyonuyla gözaltına alındı
Ankara
MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonunda İsrail gizli servisi MOSSAD'a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek gözaltına alındı.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
