Gündem

İsrail gizli servisi MOSSAD'a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek, MİT operasyonuyla gözaltına alındı

Semih Erdoğdu  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
İsrail gizli servisi MOSSAD'a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek, MİT operasyonuyla gözaltına alındı AA

Ankara

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonunda İsrail gizli servisi MOSSAD'a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek gözaltına alındı.


Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
