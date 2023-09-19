Dolar
27.03
Euro
28.90
Altın
1,934.07
ETH/USDT
1,644.40
BTC/USDT
27,150.00
BIST 100
7,723.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolculardan Angelino, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile oynayacakları maça ilişkin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

İsrail askerlerinin elinden vurduğu foto muhabiri Amra ameliyat edildi

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösterilere müdahalesi sırasında yaralanan ve tedavisinin devamı için İstanbul'a gelen Anadolu Ajansı için serbest çalışan Filistinli foto muhabiri Eşref Ebu Amra ameliyat edildi.

Fatih Ulaş  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
İsrail askerlerinin elinden vurduğu foto muhabiri Amra ameliyat edildi Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

İstanbul

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösterilere müdahalesi sırasında yaralanan ve tedavisinin devamı için İstanbul'a gelen Anadolu Ajansı (AA) için serbest çalışan Filistinli foto muhabiri Eşref Ebu Amra, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ameliyat edildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'den dün sabah gelen tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaşan Amra'nın tedavisi, hastanenin El Cerrahisi Bölümü'nde sürdürülüyor.

Elinde oluşan enfeksiyon sebebiyle tedavi altına alınan Amra, sabah saatlerinde ameliyat edildi. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından odasına alınan Amra'yı meslektaşları yalnız bırakmadı.

Ameliyatı yapan El Cerrahisi Uzmanı Dr. Okyar Altaş, operasyonun gayet başarılı geçtiğini söyledi.

Eşref Ebu Amra'nın kapsül çarpması sonucunda elinde parçalı bir kırık oluştuğunu anlatan Altaş, "Oradaki meslektaşlarımız gerekli müdahaleleri yapmışlar. Biz de hastanemizde karşıladıktan sonra hastamızın parmağı kaldıran kirişlerinde bazı yırtıklar ve o bölgede enfeksiyon tespit ettik. Onları yeterince temizledik. Şimdi burada antibiyotik tedavisiyle beraber kırığını takip etmeye devam edeceğiz." bilgisini verdi.

"Türk halkına çok teşekkür ediyorum"

Filistinli foto muhabiri Amra, ameliyat sonrasında yaptığı açıklamada, kolunun ve kemiklerinin çok zarar gördüğünü dile getirdi.

Ona atılan bombanın eline isabet ettiğine dikkati çeken Amra, "Elim ve kemiklerim çok büyük zarar gördü. Gazze'deki doktorlar parmaklarımın kesilmesi gerektiğini açıkladılar. Ama Türkiye'de Anadolu Ajansının büyük uğraşları sonrasında Allah'a şükürler olsun, Türkiye'ye geldik." diye konuştu.

Türkiye'deki güzel karşılamadan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AA'ya teşekkür eden Amra, "Beni İstanbul'da, hastanelerinde karşıladıkları için Türk Hükümeti ve Türk halkına çok teşekkür ediyorum. İnşallah parmaklarım iyileşir ve ileriki günlerde kesilmeye gerek kalmaz." ifadelerini kullandı.

Amra, elindeki fotoğraf makinesini gören İsrail askerlerinin kasıtlı olarak eline ateş ettiğini belirterek, olayı herkesin gördüğünü kaydetti.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ameliyat edilen Filistinli foto muhabiri Eşref Ebu Amra'yı ziyaret etti.

Doktorlardan Amra'nın son durumunu öğrenen Özhan, foto muhabirinin tedavi süreci hakkında bilgi aldı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında Mescid-i Aksa ve Filistinli tutuklulara destek amacıyla 15 Eylül'de düzenlenen gösterilere müdahale eden İsrail askerleri, 2013'ten bu yana Anadolu Ajansı için serbest çalışan Filistinli foto muhabiri Eşref Ebu Amra'yı elinden yaralamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'da sahipsiz köpekten kaçan bisikletli çocuğun yayaya çarpması kamerada
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: Bazıları utanmadan, alçakça Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira edebiliyorlar
Meke Gölü'nün ekolojik restorasyonu için "Atık Su Geri Kazanım Tesisi" kuruluyor
Başakşehir'de devrilen İETT otobüsündeki 7 kişi yaralandı
İsrail askerlerinin elinden vurduğu foto muhabiri Amra ameliyat edildi

Benzer haberler

İsrail askerlerinin elinden vurduğu foto muhabiri Amra ameliyat edildi

İsrail askerlerinin elinden vurduğu foto muhabiri Amra ameliyat edildi

Suudi Arabistan, Mısır ve İİT, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınını kınadı

İsrail askerlerinin elinden vurduğu foto muhabiri Amra tedavi için İstanbul'a geldi

İsrail güçlerinin, Gazze sınırında düzenlenen gösteriye müdahalesinde 5 kişi yaralandı

İsrail güçlerinin, Gazze sınırında düzenlenen gösteriye müdahalesinde 5 kişi yaralandı
Ürdün, fanatik Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı

Ürdün, fanatik Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı
İsrail askerleri gösteriye müdahalede AA foto muhabirini de yaraladı

İsrail askerleri gösteriye müdahalede AA foto muhabirini de yaraladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet