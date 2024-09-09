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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

İsrail askerlerince öldürülen Eygi'nin naaşının Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalar sürüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Can Efesoy  | 09.09.2024 - Güncelleme : 09.09.2024
İsrail askerlerince öldürülen Eygi'nin naaşının Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalar sürüyor

Ankara

Keçeli, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail askerleri tarafından öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Kara yoluyla Filistin'den Ürdün'e geçişler İsrail tarafından dün itibarıyla kapatıldı. Bu çerçevede; vatandaşımızın ailesinin talebi üzerine, cenazenin naklinin gecikmemesi amacıyla naaşın uçakla doğrudan Türkiye'ye getirilmesi seçeneği üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğunun, işlemlerin en kısa sürede tamamlanması için yerel makamlarla temas halinde süreci takip ettiğini belirten Keçeli, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosluğunun da Eygi'nin aile fertlerinin Türkiye'ye gelmesi için gerekli koordinasyonu sağladığını aktardı.

Keçeli, Eygi'nin ailesinin talebi üzerine, cenazenin Aydın'ın Didim ilçesinde defnedilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

İsrail askerleri tarafından öldürülen sivil aktivist Ayşenur Ezgi Eygi

Ayşenur Ezgi Eygi, Filistinlilerin haklarını destekleyen dayanışma hareketlerinde aktif yer alıyordu.

İsrail askerleri, 6 Eylül'de, işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarının genişletilmesine karşı düzenlenen barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Washington Üniversitesinde hem psikoloji hem de Orta Doğu dillerinde çift dal yapan Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Eygi, Filistinlilerin haklarını destekleyen dayanışma hareketlerinde aktif yer alıyordu. Ölümü yerel ve uluslararası toplumda öfke ve hesap sorma taleplerine yol açtı.

Antalya'da 1998'de doğan Eygi, bir yaşından küçükken ailesiyle Seattle şehrine taşınmıştı.

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