İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'yle ilgili otopsi süreci devam ediyor
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinin İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesinde kulak alt kısmından ateşli silahtan çıkan kurşun girişi bulunduğu belirlendi.
İzmir
Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında İsrail askerlerinin katılımcıların üzerine ateş açması sonucu başından vurularak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Eygi'nin dün İzmir'e getirilen cenazesi üzerinde İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi incelemesi yapıldı.
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Otopsi incelemesine yönelik ilk bulgularda Eygi'nin kulak alt kısmından ateşli silahtan çıkan kurşun girişi sonucu kafa yaralanması tespit edildi.
Ölüm sebebi "kafatası kırığı, beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti" olarak tanımlanan Eygi'nin kafasında ateşli silahtan kaynaklı kurşun giriş yarasının bulunduğu, çıkış yarasının ise olmadığı belirlendi.
ABD vatandaşlığı da bulunan Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askerlerince öldürüldü— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 6, 2024
AA Muhabiri Enes Canlı, detayları Nablus'tan aktardı https://t.co/mVppvmr8G9 pic.twitter.com/CFVuCmfWHh
İlk tespitlerde kafada saptanan milimetrik ebatlı metalik cisimler, balistik açıdan incelenmek üzere örneklendi.
Kurumun otopsi incelemesinin sürdürdüğü öğrenildi.
İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi öldürmesi
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.
Filistin Adli Tıp Kurumu'nun İsrail saldırısında katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için hazırladığı otopsi raporunda kurşunun “neredeyse düz bir seyirle sol tarafından isabet ettiği” belirtildi ⤵️— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 13, 2024
▪️ Filistin Adli Tıp Raporuna göre Eygi’yi öldüren merminin kafatası boşluğu içindeki… pic.twitter.com/AkWXjQF12O
Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğunca yürütülen işlemlerin ardından Eygi'nin naaşı, Tel Aviv'den Bakü'ye getirilmiş, dün nakledildiği İstanbul ve İzmir'de törenlerle karşılanmıştı.
Eygi'nin cenazesi, İzmir'deki adli tıp işlemlerinin ardından memleketi Aydın'ın Didim ilçesine götürülmüştü.
Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.
2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.