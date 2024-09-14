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İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için Didim’deki baba evinde uğurlama töreni düzenleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Balıkesir’de “Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları” programında konuşuyor.
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İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'yle ilgili otopsi süreci devam ediyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinin İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesinde kulak alt kısmından ateşli silahtan çıkan kurşun girişi bulunduğu belirlendi.

Gökhan Düzyol  | 14.09.2024 - Güncelleme : 14.09.2024
İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'yle ilgili otopsi süreci devam ediyor

İzmir

Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında İsrail askerlerinin katılımcıların üzerine ateş açması sonucu başından vurularak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Eygi'nin dün İzmir'e getirilen cenazesi üzerinde İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi incelemesi yapıldı.

Otopsi incelemesine yönelik ilk bulgularda Eygi'nin kulak alt kısmından ateşli silahtan çıkan kurşun girişi sonucu kafa yaralanması tespit edildi.

Ölüm sebebi "kafatası kırığı, beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti" olarak tanımlanan Eygi'nin kafasında ateşli silahtan kaynaklı kurşun giriş yarasının bulunduğu, çıkış yarasının ise olmadığı belirlendi.

İlk tespitlerde kafada saptanan milimetrik ebatlı metalik cisimler, balistik açıdan incelenmek üzere örneklendi.

Kurumun otopsi incelemesinin sürdürdüğü öğrenildi.

İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi öldürmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğunca yürütülen işlemlerin ardından Eygi'nin naaşı, Tel Aviv'den Bakü'ye getirilmiş, dün nakledildiği İstanbul ve İzmir'de törenlerle karşılanmıştı.

Eygi'nin cenazesi, İzmir'deki adli tıp işlemlerinin ardından memleketi Aydın'ın Didim ilçesine götürülmüştü.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

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