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İsrail askerlerince Batı Şeria’da barışçıl bir protesto sırasında öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin evinin önünden yayındayız
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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası taziyeleri kabul ediyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi Aydın'ın Didim ilçesindeki baba evinde taziyeleri kabul ediyor. Eygi'nin annesi Rabia Birden Eygi de Muğla'daki baba evine geldi.

Ferdi Uzun, Durmuş Genç  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası taziyeleri kabul ediyor Fotoğraf: Ferdi Uzun/AA

Aydın/Muğla

ABD'de yaşayan ve dün kente gelen Mehmet Suat Eygi, Altınkum Mahallesi'ndeki baba evinde akrabaları ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Evin bahçesinde taziyeleri kabul eden Eygi, damadı Pakistan asıllı Hamid Mazhar Ali ve ailesi ile de görüştü.

Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca'nın da ziyaret ettiği aileye ilçe belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri taziye sürecinde destek oluyor.

Öte yandan evin önünde uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileri de canlı yayınlarla gelişmeleri aktarıyor.

Eygi'nin annesi Muğla'daki baba evinde

ABD'den gelen Rabia Birden Eygi, yakınları tarafından Milas-Bodrum Havalimanı'ndan alınarak Yatağan ilçesindeki baba evine ulaştı.

Ayakta durmakta güçlük çeken Eygi'nin, aile üyeleri tarafından sakinleştirildiği görüldü.

Rabia Birden Eygi, gazetecilere, konuşmak istemediğini ve herhangi bir açıklama yapmayacağını söyledi.

İsrail askerlerinin aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi katletmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.

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