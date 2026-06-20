Isparta'nın Gelendost ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.

Isparta'da tur otobüsünün devrildiği kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı Isparta'nın Gelendost ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 BFT 431 plakalı tur otobüsü, Isparta-Konya kara yolu Bağıllı köyü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Otobüsün Konya'dan Isparta'ya gezi turu için geldiği öğrenildi.