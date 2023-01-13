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Isparta'da Su Altı Arama Kurtarma Timi aldığı eğitimle göreve hazırlanıyor

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde kurulan "Su Altı Arama Kurtarma Timi" su altında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı eğitimlere ara vermeden devam ediyor.

Muhammed Enes Yapalıkan   | 13.01.2023
Isparta'da Su Altı Arama Kurtarma Timi aldığı eğitimle göreve hazırlanıyor

Isparta

İtfaiye ekibi yangın, kaza ve afetlere karşı mücadele ederken oluşturulan Su Altı Arama Kurtarma Timi de sularda meydana gelen olaylarda görev alıyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi havuzunda uygulamalı olarak eğitim yapan 5 kişilik ekip baraj, göl ve diğer su kaynaklarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Timi dalgıçlarından Güngör Hasgören, gazetecilere, 12 ay boyunca göreve hazır olmak için eğitim ve tatbikat faaliyetleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Su altında yaşanabilecek her türlü olaya müdahale edebildiklerini kaydeden Hasgören, "Bir vatandaşımızın aracı suya uçmuştu ona hemen müdahale etmiştik. Su altında ihtiyaç duyulan tüm olumsuzluklara müdahale ediyoruz. Havuzda daha önce personelimizle almış olduğumuz eğitimleri pekiştirdik." dedi.

Her zaman göreve hazırlıklı olmak için sürekli eğitim yaptıklarını belirten Hasgören, kendilerinden desteği esirgemeyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti.

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