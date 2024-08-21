Isparta'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Isparta
Karakaya köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölgeye 1 helikopter, 7 arazöz ve 1 su ikmal aracı ile 50 personel yönlendirildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahale çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.