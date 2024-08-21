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Isparta'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Yalçın Çelen, Fatih Demirtaş  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Isparta'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Isparta

Karakaya köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye 1 helikopter, 7 arazöz ve 1 su ikmal aracı ile 50 personel yönlendirildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahale çalışmaları sürüyor.

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