Euro
10.05
Dolar
8.48
BIST 100
1,413.80
Altın
1,812.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Isparta Havalimanı'na gelen 5 yangın helikopteri alevlere müdahale için hazırlıklara başladı

Ukrayna'dan Isparta Havalimanı'na gelen 5 helikopter, akşam da orman yangınlarına müdahale için hazırlıklarına başladı.

Yalçın Çelen   | 04.08.2021
Isparta Havalimanı'na gelen 5 yangın helikopteri alevlere müdahale için hazırlıklara başladı Fotoğraf: Yalçın Çelen/AA

Isparta

Isparta Havalimanı'na gelen 5 yangın helikopteri alevlere müdahale için hazırlıklara başladı

Ukrayna'dan Isparta Havalimanı'na gelen 5 helikopter, akşam da orman yangınlarına müdahale için hazırlıklarına başladı. ( Yalçın Çelen - Anadolu Ajansı )

Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına müdahale havadan ve karadan etkin şekilde sürüyor.

Ukrayna'dan bir şirketten bulunduğu bildirilen 5 yangın helikopteri, Isparta Havalimanı'na geldi.

Ukraynalı pilotlara müdahale sırasında Türk pilotları da eşlik edecek.

Hava karardığında da görev yapacak helikopterler, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

Daha fazla su taşıma kapasitesine sahip tek seferde bir bambide yaklaşık 3 ton su taşıyabilen helikopterler, alevlere müdahale için hazırlıklarına başladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sağlık Bakanı Koca: BioNTech aşılarımız gelmeye başladı
Türkiye'de 26 bin 822 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti
Tüketici dernekleri koronavirüs aşısı olmayana kısıtlama tartışmasını değerlendirdi
AB, 200 milyon doz Novovax aşısı almaya hazırlanıyor

Benzer haberler

Isparta Havalimanı'na gelen 5 yangın helikopteri alevlere müdahale için hazırlıklara başladı

Isparta Havalimanı'na gelen 5 yangın helikopteri alevlere müdahale için hazırlıklara başladı

Antalya, Adana ve Isparta'da cumartesi günü yağış bekleniyor

Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Hava araçları yangınları söndürmek için sabahın ilk ışıklarıyla havalanıp gün batımında piste dönüyor

Hava araçları yangınları söndürmek için sabahın ilk ışıklarıyla havalanıp gün batımında piste dönüyor
Isparta'da Kovada Milli Parkı'nda ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Isparta'da Kovada Milli Parkı'nda ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'daki orman yangınlarıyla havadan süren mücadeleyi AA ekibi görüntüledi

Muğla'daki orman yangınlarıyla havadan süren mücadeleyi AA ekibi görüntüledi