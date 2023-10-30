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İslamabad'daki "Pakistan Anıtı" Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki "Pakistan Anıtı", Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü münasebetiyle Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırdı.

Muhammet Nazım Taşcı  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
İslamabad'daki "Pakistan Anıtı" Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu/AA

İslamabad

İslamabad'a hakim bir noktadaki Şakarparian Tepeleri'nde bulunan Pakistan Anıtı, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

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