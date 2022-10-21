İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Konferansı İstanbul'da başladı
İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) Enformasyon Bakanları Konferansı başladı. Türkiye'nin dönem başkanlığını devralacağı konferansta İİT Medya Forumu'na işlerlik kazandırılmasına ilişkin istişareler de yapılıyor.
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde İstanbul Conrad Otel'de düzenlenen "Hakikat Ötesi Dönemde Dezenformasyon ve İslamofobi ile Mücadele" konulu İİT 12. Enformasyon Bakanları Konferansı çalışmaları İstanbul'da başladı.
"Hakikat Ötesi Dönemde Dezenformasyon ve İslamofobi ile Mücadele" konulu konferansın ilk gününde kıdemli memurlar toplantısı yapılıyor.
Konferansla İslam ülkelerinin medya ve iletişim alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanıyor.
57 ülkeden bakanlar ve üst düzey temsilcilerin katıldığı Konferansta, İslam dünyasında medya, iletişim ve enformasyon alanlarında iş birliğini derinleştirecek hususlar görüşülüyor.
İstişarelerde, İİT Medya Forumu'na işlerlik kazandırılması konusu da ele alınıyor.
Konferans boyunca İİT üyesi ülkelerin enformasyon kuruluşları temsilcilerince dezenformasyonla ve İslamofobi ile mücadele hakkında programlar geliştirilmesinin yolları aranacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Mecidiye Kasrı'nda kabul edeceği heyet başkanlarına hitap edecek.
Dönem Başkanlığı Türkiye'ye devredilecek
Konferansın yarınki ikinci gününde bakanlar oturumu gerçekleştirilecek. Bakanlar oturumunun açılışında Suudi Arabistan temsilcisi, İİT Enformasyon Bakanları Konferansının dönem başkanlığını Türkiye'ye devredecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açılış konuşmasını gerçekleştireceği konferansın açılış oturumunda İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da konuşma yapacak.
Gün boyu sürecek teknik oturumların ardından alınan kararlar Altun ve Taha tarafından düzenlenecek basın toplantısıyla açıklanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.