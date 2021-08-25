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İslam İşbirliği Teşkilatı, diplomatik kriz yaşayan Cezayir ve Fas'a diyalog dilini benimseme çağrısında bulundu

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Cezayir ve Fas'ı aralarında ortaya çıkabilecek görüş farklılıklarının çözümü konusunda "diyalog dilini" benimsemeye çağırdı.

Omar Alothmani, Halime Afra Aksoy   | 25.08.2021
İslam İşbirliği Teşkilatı, diplomatik kriz yaşayan Cezayir ve Fas'a diyalog dilini benimseme çağrısında bulundu

İstanbul

İslam İşbirliği Teşkilatından (İİT) yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in Fas ile diplomatik ilişkilerini kestiğine ilişkin basında yer alan haberlerin Teşkilatın Genel Sekreterliği tarafından takip edildiği kaydedildi.

İki ülkenin yüksek çıkarlarına ve iyi komşuluk prensibine öncelik vermesi gerektiği aktarılan açıklamada, tarih ve ortak çıkarların bir araya getirdiği Fas ve Cezayir'in, İİT'nin faal üyesi olduğu ve ortak İslami çalışmada etkili iki ülke olduğu vurgulandı.

İİT ayrıca Fas ile Cezayir'e ortaya çıkabilecek görüş farklılıklarının çözümü konusunda diyalog dilini benimseme çağrısında bulundu.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, dün yaptığı açıklamada, "son dönemlerde yaşanan düşmanca eylemler" neticesinde ülkesinin Fas ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını duyurmuştu.

Fas Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Cezayir'in tek taraflı aldığı kararın gerekçelerinin kabul edilmediği belirtmişti.

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