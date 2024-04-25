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İslahiye'de deprem konutlarının yapımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde afet konutlarının yapımı devam ediyor.

Zekeriye Şimşek  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
İslahiye'de deprem konutlarının yapımı sürüyor

Gaziantep

İlçede afetzedeler için 4 bin 537 konut ile 750 köy evinin inşası sürerken, bugüne kadar yapımı tamamlanan 1200 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Kaymakam Mehmet Soylu, 51 mahallede yerinde dönüşüm çalışmalarının ve deprem konutlarının inşasının sürdüğünü söyledi.

Vatandaşları güvenli konutlara yerleştirmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Vatandaşımız en güvenli konutlarda oturmalı. Bunun birinci şartı ise iyi zemin. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, son hak sahibi evine geçene kadar durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. İslahiye'de kimse bir yıl önce bugünleri hayal bile edemezken, şu an afet konutlarımıza yerleşen, konteyneri boşaltan çok sayıda vatandaşımız var. Bu sayı çok kısa sürede 5 bini geçecek."

Soylu, 16 mahallede 750 köy evinin 120 metrekare 3+1 şeklinde yapıldığını belirterek, "Afetten etkilenen her köyümüzde, fay hattı geçmiyor ve diğer afetlerden dolayı riskli değilse vatandaşlarımızın konutunu yerinde yapıyoruz. İsterse toplu alanda, isterse 750 bin lira kredi, 750 bin lira da hibe veriyoruz, vatandaş kendi evini yapıyor." diye konuştu.

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