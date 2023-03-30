Dolar
19.17
Euro
20.85
Altın
1,970.24
ETH/USDT
1,798.60
BTC/USDT
28,536.00
BIST 100
4,946.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'dan Anadolu'ya geçişte kullanılan önemli güzergahlardan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar etkili oluyor.
logo
Gündem

İskenderun'da su altında kalan sahil bandında tahliye çalışmaları sürdü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, lodos ve sağanak nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu dün su altında kalan sahil bandındaki bazı caddelerde tahliye çalışması yürütüldü.

Ferdi Uzun, Mehmet Çalık  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
İskenderun'da su altında kalan sahil bandında tahliye çalışmaları sürdü Fotoğraf: Ferdi Uzun/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun'da, dün su altında kalan kıyı şeridindeki caddelerde belediye ekiplerince başlatılan su tahliyesi çalışmaları sürdü.

Su birikintisinin yoğun olduğu Anıt Meydanı ve Atatürk Bulvarı'ndan araçlar geçmekte güçlük çekti.

Caddelerdeki dükkanlarını açan bazı iş yeri sahipleri de suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Öte yandan su baskının olduğu noktalar dronla görüntülendi.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, dün bölgede yaptığı açıklamada, altyapının çöktüğünü ve çalışamaz durumda olduğunu, her lodos estiğinde denizin karaya doğru yükseldiğini belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antarktika buzullarının erimesiyle durgunlaşan okyanuslar daha az karbondioksit emiyor
Hatay'daki "araba mezarlığı" felaketin boyutunu gözler önüne seriyor
Doğu bölgelerine yönelik yoğun kar yağışı uyarısı
İskenderun'da su altında kalan sahil bandında tahliye çalışmaları sürdü
İskenderun'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

İskenderun'da su altında kalan sahil bandında tahliye çalışmaları sürdü

İskenderun'da su altında kalan sahil bandında tahliye çalışmaları sürdü

Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor

Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oluyor

Kayseri'de sağanak etkili oldu

Kayseri'de sağanak etkili oldu
Trabzon'da ana su hattı patladı

Trabzon'da ana su hattı patladı
Selde tahrip olan Akçakale-Suruç kara yolunun bir bölümü ulaşıma kapatıldı

Selde tahrip olan Akçakale-Suruç kara yolunun bir bölümü ulaşıma kapatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet