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İskenderun'da denizin taşması sonucu su basan yerlerde temizlik sürüyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, denizin taşması nedeniyle su baskınlarının oluştuğu ev ve iş yerlerinde temizlik devam ediyor.

Ali Kemal Zerenli, Mert Murat Yaşar  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
İskenderun'da denizin taşması sonucu su basan yerlerde temizlik sürüyor Fotoğraf: Mert Murat Yaşar/AA

Hatay

İlçede 26 Kasım'da sağanak ve fırtınada yükselen denizin taştığı Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'ndaki suyun büyük kısmı çekildi.

AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri, su baskınlarının oluştuğu ev ve iş yerlerindeki temizlik çalışmasını sürdürdü.

Türk Kızılay da vatandaşlara çorba, simit ve çay ikramında bulundu.

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