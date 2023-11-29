İskenderun'da denizin taşması sonucu su basan yerlerde temizlik sürüyor
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, denizin taşması nedeniyle su baskınlarının oluştuğu ev ve iş yerlerinde temizlik devam ediyor.
Hatay
İlçede 26 Kasım'da sağanak ve fırtınada yükselen denizin taştığı Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'ndaki suyun büyük kısmı çekildi.
AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri, su baskınlarının oluştuğu ev ve iş yerlerindeki temizlik çalışmasını sürdürdü.
Türk Kızılay da vatandaşlara çorba, simit ve çay ikramında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.