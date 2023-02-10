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İskenderun Limanı'ndan 73 depremzede daha hastanelere nakledildi

Sağlık Bakanı Koca, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 73 hastanın daha 32 refakatçi ile İskenderun Limanı'ndan çeşitli hastanelere nakledildiğini bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 10.02.2023
İskenderun Limanı'ndan 73 depremzede daha hastanelere nakledildi

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesindeki yaralı hastaların nakil görüntülerine yer vererek, şunları kaydetti:

"İskenderun Limanı'ndan 73 hasta daha 32 refakatçi ile çeşitli hastanelere nakledildi. Her türlü olasılığın düşünüldüğü sağlık hizmetleri için bütün imkanlar seferber edilmiş durumda."

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