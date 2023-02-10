İskenderun Limanı'ndan 73 depremzede daha hastanelere nakledildi
Sağlık Bakanı Koca, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 73 hastanın daha 32 refakatçi ile İskenderun Limanı'ndan çeşitli hastanelere nakledildiğini bildirdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesindeki yaralı hastaların nakil görüntülerine yer vererek, şunları kaydetti:
"İskenderun Limanı'ndan 73 hasta daha 32 refakatçi ile çeşitli hastanelere nakledildi. Her türlü olasılığın düşünüldüğü sağlık hizmetleri için bütün imkanlar seferber edilmiş durumda."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İskenderun Limanından 73 hasta daha 32 refakatçi ile çeşitli hastanelere nakledildi. Her türlü olasılığın düşünüldüğü sağlık hizmetleri için bütün imkânlar seferber edilmiş durumda. pic.twitter.com/VxW33dGQOJ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 10, 2023