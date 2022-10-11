Dolar
18.58
Euro
18.07
Altın
1,671.21
ETH/USDT
1,290.30
BTC/USDT
19,228.00
BIST 100
3,598.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kayseri 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Gündem

İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda gaz akışı yeniden başladı

İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda doğal gaz akışı, planlı bakım-onarım çalışmalarının ardından dün yeniden başladı.

Firdevs Yüksel   | 11.10.2022
İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda gaz akışı yeniden başladı

İstanbul

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den yapılan açıklamada, İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda 2-9 Ekim'de gerçekleştirilen planlı bakım-onarım çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Planlı bakım-onarım çalışmaları esnasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesi ile ilgili herhangi bir sorun yaşanmamış olup 10 Ekim itibarıyla doğal gaz akışı başlamıştır." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kremlin: Putin ile Erdoğan Astana'da 13 Ekim'de görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kazakistan'a gidecek
Emine Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Eğreti ata binen çabuk iner
Terörün pençesindeki evlatları için Dünya Kız Çocukları Günü'nde nöbetteler

Benzer haberler

İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda gaz akışı yeniden başladı

İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda gaz akışı yeniden başladı

Bakan Dönmez: Komşu ülkelerdeki gazın Batı'daki pazarlara ulaştırılmasında kritik roller üstlenebiliriz

Denizlili soba üreticisi Avrupa'dan gelen taleple üretimini artırdı

Körfez ülkelerinin gazı Avrupa'nın soğuğunu kırabilir mi?

Körfez ülkelerinin gazı Avrupa'nın soğuğunu kırabilir mi?
Kuzey Akım 2'nin sağlam kalan ikinci hattında basınç düşürüldü

Kuzey Akım 2'nin sağlam kalan ikinci hattında basınç düşürüldü
Avrupa'da doğal gaz fiyatı yüzde 17 azaldı

Avrupa'da doğal gaz fiyatı yüzde 17 azaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet