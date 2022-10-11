İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda gaz akışı yeniden başladı
İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda doğal gaz akışı, planlı bakım-onarım çalışmalarının ardından dün yeniden başladı.
İstanbul
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den yapılan açıklamada, İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda 2-9 Ekim'de gerçekleştirilen planlı bakım-onarım çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Planlı bakım-onarım çalışmaları esnasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesi ile ilgili herhangi bir sorun yaşanmamış olup 10 Ekim itibarıyla doğal gaz akışı başlamıştır." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.