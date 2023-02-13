Iraklı 7 yaşındaki kız, kumbarasındaki parayı depremzede çocuklara bağışladı
Giresun'da yaşayan 7 yaşındaki Iraklı Sarah Ahmedi, kumbarasında biriktirdiği bin lirasını depremden etkilenen çocuklar için bağışladı.
Giresun
İlkokul birinci sınıf öğrencisi olan Sarah Ahmedi, babaannesiyle Türkiye Diyanet Vakfı Giresun Şubesi'ne gelerek biriktirdiği bin lirayı görevlilere teslim etti.
Sarah Ahmedi, gazetecilere, depremden etkilenen çocukları gördüğünü ve onlara destek olmak için böyle bir karar aldığını söyledi.
Vakıf görevlileri ise Ahmedi'ye teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.