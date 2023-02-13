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Iraklı 7 yaşındaki kız, kumbarasındaki parayı depremzede çocuklara bağışladı

Giresun'da yaşayan 7 yaşındaki Iraklı Sarah Ahmedi, kumbarasında biriktirdiği bin lirasını depremden etkilenen çocuklar için bağışladı.

Atakan Çıtlak   | 13.02.2023
Iraklı 7 yaşındaki kız, kumbarasındaki parayı depremzede çocuklara bağışladı

Giresun

İlkokul birinci sınıf öğrencisi olan Sarah Ahmedi, babaannesiyle Türkiye Diyanet Vakfı Giresun Şubesi'ne gelerek biriktirdiği bin lirayı görevlilere teslim etti.

Sarah Ahmedi, gazetecilere, depremden etkilenen çocukları gördüğünü ve onlara destek olmak için böyle bir karar aldığını söyledi.

Vakıf görevlileri ise Ahmedi'ye teşekkür etti.

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