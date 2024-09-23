Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü üyesi 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için "öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara" devam edildiği belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.
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Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 23, 2024
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez,… pic.twitter.com/SxeFFQuU0Z