Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 Eylül'de Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğinin belirlendiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ediyor. 5 Eylül tarihinde icra edilen hava harekatında, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 4, Hakurk'ta ise 1 olmak üzere toplam 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi."
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Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’yı ininde vurmaya devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 9, 2024
5 Eylül tarihinde icra edilen hava harekâtında; Irak’ın kuzeyindeki Gara’da 4, Hakurk'ta ise 1 olmak üzere toplam 5 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/bbzVBCIP93