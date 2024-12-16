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Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 3-9 Aralık'ta düzenlenen hava harekatları sonucu Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde PKK'lı 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 16.12.2024 - Güncelleme : 16.12.2024
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terörü kaynağında kurutmakta azimli ve kararlı olduğu belirtilerek, Irak'ın kuzeyine 3-9 Aralık 2024'de düzenlenen hava harekatları sonucunda, Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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