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Gündem

Irak'ın kuzeyinden kaçan PKK'lı 2 terörist hudut karakoluna teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2 PKK'lı teröristin hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

Utku Şimşek   | 15.12.2022
Irak'ın kuzeyinden kaçan PKK'lı 2 terörist hudut karakoluna teslim oldu

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist Habur/Şırnak'taki Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

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