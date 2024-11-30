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Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirildi.

Utku Şimşek  | 30.11.2024 - Güncelleme : 30.11.2024
Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta kilidi kapatan kahraman Mehmetçiklerimiz Pençe-Kilit operasyon bölgesinde arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Teröristlerin inlerine giren komandolarımız, çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirerek kullanılamaz hale getirdi." ifadeleri yer aldı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre ele geçirilenler ise şu şekilde:

"11 AK-47 piyade tüfeği ve 1 adet şarjörü, Doçka makineli tüfeğe ait 1 çatal ayak, 2 hava sehpası, 14 tüfek namlusu, 2 tüfek gövdesi, 2 alev gizleyen, 241 Doçka makineli tüfek mühimmatı, 82 milimetre havan namlu döşeme, 3 el kundağı, 4 çatal ayak, 6 boş şerit, 11 RPG-7 üst kundağı."

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