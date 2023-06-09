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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Mehmetçik, Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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