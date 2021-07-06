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Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 06.07.2021
Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtilerek Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

06.07.2021

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