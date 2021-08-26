Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, TSK ve MİT'in koordineli çalışmalarıyla teröristlere darbe vurmaya devam edildiği belirtildi.
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği duyurulan açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.