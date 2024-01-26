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Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek."

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Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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