Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.
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Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 27, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB pic.twitter.com/M5xcgUqsKE