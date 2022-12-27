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Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İsa Toprak   | 27.12.2022
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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