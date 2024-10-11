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Gündem

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Barış Gündoğan  | 11.10.2024 - Güncelleme : 11.10.2024
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

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