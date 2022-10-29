Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
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Teröristler için kaçınılmaz son belli!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 29, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/AicBeAJQFE