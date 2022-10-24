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Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İsmet Karakaş   | 24.10.2022
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
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