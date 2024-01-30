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Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.

Şaduman Türkay  | 30.01.2024 - Güncelleme : 30.01.2024
Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadeleri kullanıldı.

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