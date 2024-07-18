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Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist teslim oldu

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu."

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