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Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist Habur'daki hudut karakoluna teslim oldu.

Buğrahan Ayhan  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist teslim oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu." bilgisi paylaşıldı.


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