Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist teslim oldu
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist Habur'daki hudut karakoluna teslim oldu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu." bilgisi paylaşıldı.
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