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Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.

Aykut Karadağ  | 04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist teslim oldu

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist daha, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadelerine yer verildi.

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