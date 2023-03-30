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Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 teröristin Habur'da hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist teslim oldu

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkin ve kararlı operasyonları ile terör örgütü PKK'daki çözülme sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu. Her nerede olursa olsun Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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