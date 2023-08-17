Dolar
27.10
Euro
29.44
Altın
1,885.55
ETH/USDT
1,742.20
BTC/USDT
27,980.00
BIST 100
7,764.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor’un transfer görüşmelerinde bulunduğu Rayyan Baniya, Trabzon Havalimanı’na açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Ömer Olcay  | 17.08.2023 - Güncelleme : 17.08.2023
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadesine yer verildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Colonna ile telefonda görüştü
Şehit polis memuru Yusuf Çağatay Sanalp son yolculuğuna uğurlandı
Adıyaman'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu
Kocaeli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu

MSB: Bu yıl içinde 1062 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı 2 terörist Suriye sınırında yakalandı

Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 4 terörist yakalandı

Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 4 terörist yakalandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
PKK nedeniyle evine dönemeyen Iraklı Yezidi, bağlama üreterek zorlu kamp hayatına tutunuyor

PKK nedeniyle evine dönemeyen Iraklı Yezidi, bağlama üreterek zorlu kamp hayatına tutunuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet