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Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist teslim oldu

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları sonucunda Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadeleri kullanıldı.

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