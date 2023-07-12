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Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.

Utku Şimşek  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist teslim oldu

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

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