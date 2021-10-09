Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Güçlü, Kararlı ve Muktedir!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2021
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz! #MSB #TSK pic.twitter.com/x7xgCrMe76
Açıklamada, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.