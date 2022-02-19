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Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 19.02.2022
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin daha, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 13'e yükseldiği kaydedildi.

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