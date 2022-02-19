Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin daha, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 13'e yükseldiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.