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Türkiye'nin İlk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi açıklanacak MİT ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 28 terör hedefi vuruldu
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Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde teröristlerin kullandığı 28 hedef hava harekatıyla imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta teröristlerce barınak, sığınak, mühimmat deposu ve sözde karargah olarak kullanılan 28 hedefin hava harekatıyla imha edildiğini bildirdi. Bakan Akar, operasyonu harekat merkezinden yönetti.

Orhan Onur Gemici   | 24.08.2021
Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde teröristlerin kullandığı 28 hedef hava harekatıyla imha edildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekatı kararlılıkla sürüyor.

Bu kapsamda, Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli yürütülen çalışmalarda, 200 kilometre derinlikte Irak'ın kuzeyinde yer alan Asos bölgesinde bazı yerlerin teröristler tarafından kullanıldığı tespit edildi.

Hedeflere yönelik 20'den fazla uçağın katılımıyla düzenlenen hava harekatı sonucu, teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 28 hedef imha edildi.

Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatıyla terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe vuruldu.

Açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir." ifadesine yer verildi.

Bakanı Akar, hava operasyonunu harekat merkezinden yönetti 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde Asos bölgesindeki 28 terör hedefinin imha edildiği hava harekatını, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar'a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal eşlik etti.

Akar'ın, terör hedeflerine yönelik talimatlar verdiği operasyonda, uçaklar hedefleri tam isabetle vurarak, emniyetli şekilde üslerine döndü.

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