Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait mağara, sığınak, silah ve mühimmat kullanılamaz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında teröristlere ait mağara, sığınak, silah ve mühimmatın kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerine tek tek girmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, arama-tarama faaliyetleriyle tespit ettiği teröristlere ait mağara, sığınak, silah ve mühimmatı da kullanılamaz hale getiriyor." ifadeleri kullanıldı.
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Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerine tek tek girmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, arama-tarama faaliyetleriyle tespit ettiği teröristlere ait mağara, sığınak, silah ve mühimmatı da kullanılamaz hâle getiriyor. #MSB pic.twitter.com/DlXhzcVBC1— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 7, 2022