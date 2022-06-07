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Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait mağara, sığınak, silah ve mühimmat kullanılamaz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında teröristlere ait mağara, sığınak, silah ve mühimmatın kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 07.06.2022
Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait mağara, sığınak, silah ve mühimmat kullanılamaz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerine tek tek girmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, arama-tarama faaliyetleriyle tespit ettiği teröristlere ait mağara, sığınak, silah ve mühimmatı da kullanılamaz hale getiriyor." ifadeleri kullanıldı.

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