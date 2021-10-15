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Gündem

Irak'ın kuzeyinde son 2 günde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son iki günde Irak'ın kuzeyinde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonları ile 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 15.10.2021
Irak'ın kuzeyinde son 2 günde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açılmada, Mehmetçiğin teröristlere göz açtırmadığı belirtildi.

Son iki günde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın vurguladığı gibi 'terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, operasyonlara ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonları ile Metina ve Avaşin Basyan bölgesindeki teröristlere nefes aldırılmıyor. Her bir taşın altına bakan, her bir sığınak ve mağaraya giren komandolarımız, teröristleri etkisiz hale getirerek onlara ait sığınak, barınak, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da icra edilen Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde kahraman komandolarımız 8 PKK'lı teröristi silahlarıyla etkisiz hale getirdi. Metina bölgesinde icra edilen Pençe Şimşek Operasyonu bölgesinde de tespit edilen 5 PKK'lı terörist, kara ve hava unsurlarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

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